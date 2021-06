Policjanci pomagają dzieciom oddając krew Data publikacji 26.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i pracownicy z Puław i Kurowa wzięli udział w akcji krwiodawstwa dedykowanej dzieciom z Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego imienia profesora Antoniego Gębali w Lublinie. Podczas czerwcowej zbiórki zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Dar Życia” przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oddano ponad 30 litrów tego życiodajnego płynu!

Tradycją stało się, że czerwcowe zbiórki krwi organizowane przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Dar Życia” przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. dedykowane są dzieciom. Nie inaczej było w tym roku. W sali konferencyjnej budynku Dyrekcji Naczelnej puławskich Zakładów Azotowych spotkali się honorowi krwiodawcy, chcący podzielić się tym co najcenniejsze i pomóc najmłodszym wrócić do zdrowia.

Podczas akcji zarejestrowało się 92 osoby. Zebrano ponad 30 litrów krwi! Wśród honorowych dawców byli funkcjonariusze i pracownicy z komendy w Puławach oraz z komisariatu w Kurowie, a także ich pełnoletnie dzieci. W bezpiecznych warunkach, w wyjątkowej atmosferze wzajemnej życzliwości, podzieliliśmy się tym co najcenniejsze i czego w żaden sposób wyprodukować się nie da - własną krwią. Wszystkim dzieciom życzymy dużo zdrowia, a pozostałych zachęcamy do przyłączenia się do nas. Kolejna zbiórka już 20 sierpnia.

podkomisarz Ewa Rejn - Kozak