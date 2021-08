Wakacyjna zbiórka krwi Data publikacji 23.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Odpowiadając na liczne apele o oddawanie krwi, której w wakacje szczególnie brakuje, policjanci i pracownicy cywilni z Puław, Kurowa i Kazimierza Dolnego wzięli udział w akcji krwiodawstwa zorganizowanej przez Klub HDK "Dar Życia przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Zebrano ponad 30 litrów krwi !

Tegoroczna, wakacyjna zbiórka krwi odbyła się pod hasłem "Wakacyjna kropla miłości". Jak zawsze towarzyszył jej uśmiech, wyjątkowy klimat i atmosfera wzajemnej życzliwości. Organizator - Tomek Ogrodnik z Klubu HDK "Dar Życia" przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. zadbał o warunki sanitarne tak, aby dawcy i personel RCKiK byli bezpieczni.

Mając świadomość tego, jak bardzo w wakacje potrzeba krwi, do akcji włączyli się policjanci i pracownicy komendy w Puławach, komisariatu w Kurowie i posterunku w Kazimierzu Dolnym. Wśród nich były osoby oddające krew od lat oraz te, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem. Wszyscy jednak twierdzą to samo - oddawanie krwi to jeden z najpiękniejszych prezentów, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi !

Podczas piątkowej akcji zarejestrowało się 76 osób, z czego 67 oddało krew, 5 po raz pierwszy. Razem zebraliśmy ponad 30 litrów krwi pełnej ! Serdecznie dziękujemy organizatorom i personelowi RCKiK i do zobaczenia już 22 października br.

podkomisarz Ewa Rejn - Kozak