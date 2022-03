Pomóc i ochronić przed zagrożeniami Data publikacji 17.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dla osób szukających w naszym kraju schronienia przed wojną najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa. Dbają o to policjanci, którzy każdego dnia, przez całą dobę pełnią służbę na granicy, w punktach recepcyjnych, a także w miejscach spontanicznej pomocy. Puławscy policjanci również odwiedzają takie miejsca na swoim terenie, rozmawiają z wolontariuszami, przekazują ulotki z informacjami w języku ukraińskim i polskim oraz przestrzegają przed przestępcami.

Ponad trzy tygodnie temu, gdy na Ukrainie wybuchła wojna, do Polski zaczęli uciekać uchodźcy wojenni z tego kraju.To głównie matki z dziećmi potrzebujące schronienia w czasie gdy ich mężowie, ojcowie i bracia walczą z agresorem. Wiele osób znalazło bezpieczne miejsce na terenie powiatu puławskiego, ale jeszcze więcej każdego dnia przejeżdża przez nasz teren. Miejscem, gdzie codziennie pojawia się od kilkunastu do kilkudziesięciu autokarów z uchodźcami jest markuszowskie Miejsce Obsługi Podróżnych przy drodze S-17/S-12 w kierunku Warszawy zorganizowane przez ludzi o dobrych sercach. Uchodźcy mogą tam liczyć na ciepły posiłek, prowiant na drogę, lekarstwa i zabawki dla dzieci. Nie brakuje także porad, słów otuchy oraz wskazówek co robić, aby uniknąć zagrożeń.

W tym celu policjanci są w stałym kontakcie z wolontariuszami pracującymi na miejscu, udzielają odpowiedzi na trudne pytania, radzą jak się zachować w niebezpiecznej sytuacji i gdzie zwrócić się o pomoc. Pełniąc całodobową służbę na MOPie w Markuszowie policjanci przestrzegają przed oszustami i naciągaczami, którzy mogą chcieć wykorzystać trudną sytuację życiową osób zza wschodniej granicy. Uświadamiają uchodźcom, że na każdym etapie podróży przez Polskę i Europę trzeba być rozważnym. Informacje na ten temat zawarte w ulotce przygotowanej przez Komendę Główną Policji policjanci przekazali i przekazują wolontariuszom oraz osobom z Ukrainy.

Dzisiaj w Markuszowie odbyło się spotkanie z wolontariuszami, na którym przekazano ulotki w języku polskim i ukraińskim dotyczące handlu ludźmi i zaginięć osób oraz informacje o celu naszego działania.

Z wolontariuszami rozmawiał także reporter Radio Lublin Łukasz Grabczak, który przygotował materiał o tym, w jaki sposób zapobiegać popełnianiu przestępstw na uchodźcach, w tym handlowi ludźmi oraz co zrobić gdy niepokoi nas sytuacja, której jesteśmy świadkami. O potrzebie zachowania czujności, zwracania się o pomoc do policjantów i weryfikowaniu osób oferujących usługi transportowe uchodźcom powiedziała z kolei policjantka z komendy w Puławach. W audycji wystąpiła także psycholog - Agnieszka Stępniak - Łuczywek, która opowiedziała jak powinniśmy się zachować, aby nasza pomoc była realna i skuteczna, a osoby które chronimy zyskały poczucie bezpieczeństwa.

Relacja z policyjnych działań dzisiaj, przez cały dzień w Programie Pierwszym Polskiego Radia, w Radio Lublin po godzinie 17:00 oraz jutro (w piątek) od rana w radiowej Trójce. Zapraszamy.

podkomisarz Ewa Rejn - Kozak