Policjanci nie ustają w pomocy obywatelom Ukrainy Data publikacji 13.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szpital Wojskowy we Lwowie, miejsca pobytu ludności cywilnej w Charkowie, punkt spontanicznej pomocy na MOP w Markuszowie oraz Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej - do tych miejsc trafiła żywność, środki higieny, odzież i zabawki zebrane przez policjantów i pracowników puławskiej komendy Policji. Przez cały czas nie tylko chronimy osoby uciekające przed wojną, ale również niesiemy pomoc materialną, włączając się w organizację transportów humanitarnych do Ukrainy.

Od czasu kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, a z jej terenu zaczęli przybywać uchodźcy wojenni, policjanci z powiatu puławskiego mocno zaangażowali się w pomoc. Kilkakrotnie organizowali zbiórki różnego rodzaju produktów oraz pieniędzy, a po służbie uczestniczyli w transporcie darów, pomagali przewozić potrzebny sprzęt i meble. Sygnały o potrzebie pomocy płyną bowiem ze wszystkich stron.

Dostosowując swoją pomoc do potrzeb osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Puławach oraz jednostek podległych zbierają artykuły spożywcze, środki higieny, produkty do pielęgnacji dla małych dzieci, środki opatrunkowe, koce, pościel, zabawki, maskotki i wiele, wiele innych. Każdy chce wnieść cegiełkę w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Zebrane produkty na bieżąco przekazujemy do miejsc, gdzie znajdują się osoby najbardziej potrzebujące pomocy. W ostatnich dniach produkty spożywcze oraz artykuły higieniczne w ramach transportu humanitarnego zorganizowanego przez po raz piąty przez mieszkankę Kazimierza Dolnego trafiły do Szpitala Wojskowego we Lwowie, ludności cywilnej w Charkowie oraz dzieci przebywających w Drohobyczu. Z kolei środki czystości i żywność, za sprawą Komendanta Powiatowego Policji w Puławach podinsp. Rafała Skoczylasa trafiły do organizującego zbiórkę prawosławnego kapelana lubelskiej Policji księdza Marcina Gościka i Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej.

Stale "zasilamy" także nasz lokalny punkt pomocowy, zorganizowany w Miejscu Obsługi Podróżnych przy drodze S-12 w Markuszowie. Ilość przekazanych tam przez nas maskotek i zabawek można już liczyć w tysiącach sztuk.

Wszystkie organizowane przez nas działania mają jeden cel - pomoc osobom, które ucierpiały w wyniku działań wojennych oraz zapewnić im bezpieczeństwo.

podkomisarz Ewa Rejn - Kozak