Zarzuty za jazdę "pod prąd" na S17

Zarzut narażenia innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo usłyszał kierujący BMW, który wjechał „pod prąd” na drodze S17 na granicy powiatów lubelskiego i puławskiego. Film z tego zdarzenia trafił do policjantów, którzy ustalili i zatrzymali 40-latka. Takie zachowanie to skrajna nieodpowiedzialność, która mogła doprowadzić do tragedii.