Puławski samorząd, służby mundurowe oraz sportowcy w spocie profilaktycznym "Bezpieczne wakacje"

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Pierwszym krokiem do niego jest profilaktyka czyli zapobieganie. Właśnie dlatego, w Puławach połączono siły, aby jeszcze lepiej zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom i przypomnieć mieszkańcom, w jaki sposób postępować by wakacje upłynęły bezpiecznie. W tym celu nagrany został spot profilaktyczny, w którym Wiceprezydent Miasta Puławy Pani Beata Kozik, policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, leśnicy oraz sportowcy prezentują pozytywne wzorce i zachęcają do naśladowania. Łamaniu przepisów, używkom, niebezpiecznym zachowaniom mówimy stanowcze - NIE!