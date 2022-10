Ominął auta stojące przed przejazdem kolejowym i zderzył się z pociągiem Data publikacji 18.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W miejscowości Skoki w gminie Puławy 53-latek kierujący Fordem ominął samochody stojące przed strzeżonym przejazdem kolejowym, wyłamał opuszczoną półzaporę i zderzył się z pociągiem towarowym. Z obrażeniami ciała mężczyzna trafił do szpitala. Był trzeźwy, okazało się natomiast, że nie posiada uprawnień do kierowania. Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia.

Film Monitoring z wypadku na przejeździe kolejowym. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Monitoring z wypadku na przejeździe kolejowym. (format mp4 - rozmiar 23.04 MB)

Do zdarzenia doszło dzisiaj około godz. 7:30 w miejscowości Skoki w gminie Puławy. Kierujący samochodem osobowym marki Ford 53-latek doprowadził do zderzenia z pociągiem towarowym jadącym z Dęblina do Puław.

Jak wynika z ustaleń policjantów, kierujący ominął dwa samochody stojące przed strzeżonym przejazdem kolejowym, uderzył w opuszczoną półzaporę, po czym wjechał na tory gdzie zderzył się z pociągiem towarowym jadącym w stronę Puław. Z obrażeniami ciała mężczyzna trafił do szpitala.

Jak wykazało badanie, 53-latek był trzeźwy. Okazało się natomiast, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Maszynista pociągu był trzeźwy. Trwa wyjaśnianie okoliczności i przyczyn zdarzenia. Pojazd, którym kierował mieszkaniec gminy Puławy został zabezpieczony na policyjnym parkingu do dalszych oględzin.

Przypominamy!

Najważniejszą zasadą na przejazdach kolejowych jest zachowanie szczególnej ostrożności. W chwili, gdy sygnalizator nadaje pulsacyjne światło czerwone, obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na przejazd kolejowy, nawet w sytuacji, gdy rogatki nie zostały jeszcze opuszczone, bądź ich opuszczanie dopiero się rozpoczęło.

Kierujący, którzy myślą, że zdążą jeszcze przed szlabanem i przed pociągiem, popełniają poważne wykroczenie i ryzykują życiem. Warunki techniczne pociągów uniemożliwiają ich natychmiastowe zatrzymanie w sytuacji zagrożenia. Najcięższe składy potrzebują do tego nawet kilku kilometrów.

Kierującemu, na przejeździe kolejowym zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

komisarz Ewa Rejn - Kozak