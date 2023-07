Wygrał zakład, stracił prawo jazdy - stop agresji drogowej! (film)

Wyjątkową nieodpowiedzialnością wykazał się 24-latek z gminy Puławy. Za napój energetyczny założył się z koleżankami, że podczas jazdy samochodem wysiądzie zza kierownicy i stanie nogami na drzwiach trzymając się relingu dachowego. Wszystko to działo się na oczach przechodniów w centrum Puław. Nagranie przedstawiające wyczyny 24-latka wpłynęło na policyjną skrzynkę STOP AGRESJI DROGOWEJ. Policjanci ustalili kierowcę, przedstawili mu zarzuty, zatrzymali prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Grozi mu grzywna do 30 tysięcy złotych oraz zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.