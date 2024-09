Pomagamy i Chronimy na terenach dotkniętych powodzią Data publikacji 24.09.2024 Powrót Drukuj Po tygodniu służby na terenie Dolnego Śląska dotkniętym powodzią, do domu wracają stermotorzyści z garnizonu lubelskiego. Policjanci z Lublina, Puław i Łęcznej pełniący służbę na łodzi i samochodem terenowym, we współpracy z innymi służbami od świtu do nocy dowozili ludziom żywność, wodę oraz leki i niezbędny sprzęt, typu agregaty prądotwórcze czy wodery. Na miejscu pozostali policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, którzy wspólnie z policjantami z całej Polski, nadal strzegą bezpieczeństwa ludzi oraz ich dobytku.

Policjanci, którzy dziś wracają do domów, pełnili służbę z wykorzystaniem łodzi policyjnych oraz samochodu terenowego. To policyjni stermotorzyści, którzy przewozili żywność, leki i sprzęt potrzebny mieszkańcom zalanych terenów, niejednokrotnie odciętych od świata. Jeśli zaszła taka potrzeba to funkcjonariusze przewozili też łodziami osoby, które musiały wydostać się z zalanych miejscowości.

Teraz, gdy woda opadła i policyjne łodzie nie są już potrzebne, nasi mundurowi wracają, ale na miejscu w dalszym ciągu pozostają policjanci z całej Polski, w tym z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, którzy pełnią służbę w Stroniu Śląskim. Wspólnie z funkcjonariuszami innych służb, policjanci przez cały czas niosą pomoc potrzebującym oraz dbają o bezpieczeństwo ludzi i strzegą ich mienia.

komisarz Ewa Rejn - Kozak