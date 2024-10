Puławscy i ryccy policjanci włączyli się w akcję krwiodawstwa Data publikacji 31.10.2024 Powrót Drukuj Po raz kolejny policjanci i pracownicy z Puław oraz Ryk włączyli się w akcję krwiodawstwa zorganizowaną przez Klub HDK "Dar Życia" działający przy Zakładach Azotowych Grupa Azoty Puławy S.A. Podczas akcji zebrano ponad 40 litrów krwi! Organizatorzy docenili zaangażowanie policyjnego środowiska, przekazując podziękowania i pamiątkową statuetkę na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Puławach mł. insp. Rafała Skoczylasa, również honorowego krwiodawcy.

Wczoraj, w puławskich Zakładach Azotowych po raz kolejny została zorganizowana zbiórka krwi. W ramach akcji „Podziel się życiem - oddaj krew”, pracownicy ZA Puławy S.A., mieszkańcy powiatu puławskiego oraz policjanci i pracownicy z jednostek Policji w Puławach i Rykach podzielili się darem życia czyli własną krwią. Zbiórkę zorganizował niezawodny Klub HDK "Dar Życia" z Tomaszem Ogrodnikiem na czele, przy wsparciu RCKiK w Lublinie.

Honorowe krwiodawstwo to nie tylko piękne plakaty i wzniosłe słowa. To przede wszystkim realna pomoc niesiona tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Kto jak nie my, policjanci wiemy jak bardzo jest ona potrzebna. To policjanci bardzo często znajdują się w miejscach, gdzie w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń czy wypadków zachodzi potrzeba ratowania ludzkiego życia, a często jedynym ratunkiem jest przekazanie krwi.

Dlatego też, za każdym razem gdy mamy możliwość pomagania poprzez oddanie krwi, bez wahania włączamy się do akcji.

Korzystając z okazji i obecności na akcji puławskich stróżów prawa, Prezes Klubu HDK "Dar Życia" Tomasz Ogrodnik na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Puławach mł. insp. Rafała Skoczylasa przekazał okolicznościową statuetkę i "podziękowania za owocną współpracę ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz pronocji Honorowego Krwiodawstwa w Polsce oraz ratowanie zdrowia i życia drugiego Człowieka". Dziękujemy i obiecujemy nie zawieść podczas kolejnych akcji.

Podczas wczorajszej zbiórki zarejestrowanych zostało 97 osób, z czego 91 dawców oddało krew, w tym 4 osoby po raz pierwszy. Razem zebraliśmy 40 450 ml krwi pełnej!

komisarz Ewa Rejn - Kozak