Policjanci zlikwidowali "dziuplę samochodową" i zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o kradzież 6 samochodów. Obaj zostali aresztowani Data publikacji 22.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci kryminalni z KPP w Puławach i KWP w Lublinie zlikwidowali "dziuplę samochodową", zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież 6 samochodów o łącznej wartości blisko pół miliona złotych oraz odzyskali skradziony samochód marki Hyundai i części samochodowe warte kilkaset tysięcy złotych. 32 i 30-latek, podejrzani o kradzieże samochodów na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego zostali tymczasowo aresztowani przez sąd.

Do kradzieży pojazdów dochodziło w okresie od marca 2026 roku do maja 2026 roku. Na terenie trzech województw - lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego sprawcy ukradli w sumie sześć samochodów - różne modele Kia i Hyundai o wartości od 60 000 do 100 000 złotych. Łączna wartość skradzionych pojazdów wyniosła blisko pół miliona złotych.

W ramach podjętych czynności, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Puławach, wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poczynili wiele ustaleń, które doprowadziły ich do ustalenia danych personalnych osób podejrzanych o dokonanie kradzieży pojazdów. W wyniku przeprowadzonych analiz i sprawdzeń funkcjonariusze ustalili też miejsce przechowywania i demontażu kradzionych pojazdów.

Zrealizowane w tym tygodniu działania doprowadziły do zatrzymania na gorącym uczynku dwóch mężczyzn w wieku 32 i 30 lat, mieszkańców województwa mazowieckiego. Pojazd marki Hyundai Tucson o wartości 100 tysięcy złotych został odzyskany przez policjantów w całości.

W wyniku dalszych czynności tj. przeszukań pomieszczeń mieszkalnych oraz tzw. „dziupli” znajdującej się na terenie powiatu zwoleńskiego w województwie mazowieckim, ujawniono szereg podzespołów oraz różnego rodzaju części samochodowych ze skradzionych pojazdów, a także urządzenie pozwalające na uruchomienie pojazdu bez kluczyka i drugie urządzenie, które służyło sprawcom do wykrywania nadajników GPS. Zabezpieczono też dwa pocięte na części pojazdy marki Hyundai Tucson i Kia Sorento, które zostały skradzione w miejscowościach Kozienice oraz Stalowa Wola.

Profesjonalne podejście do sprawy, szereg czynności wykonanych przez kryminalnych z Puław, ściśle współpracujących z kryminalnymi z KWP w Lublinie, umiejętnie udokumentowany i zebrany materiał dowodowy oraz jego późniejsza analiza pozwoliły na przedstawienie zatrzymanym mężczyznom dziewięciu zarzutów, w tym za kradzież 6 samochodów poprzez włamanie. Łączna wartość skradzionych pojazdów wyniosła blisko pół miliona złotych!

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Puławach wraz z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Puławach o wystąpienie do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wczoraj, 21 maja 2026 roku Sąd Rejonowy w Puławach przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec 32 i 30 latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźni trafili już za kraty. Biorąc pod uwagę to, że podejrzanym zarzuca się popełnienie ciągu przestępstw z art. 279 par. 1 kodeksu karnego i innych, grozi im kara łączna pozbawienia wolności do 22 lat i 6 miesięcy. W sprawie, która ma charakter rozwojowy, trwają kolejne czynności i ustalenia.

nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak

Oficer Prasowy

Komendanta Powiatowego Policji w Puławach